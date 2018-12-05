Парки в Тамбовской области назовут в честь волонтеров

В Тамбовской области несколько парков и скверов назовут в честь волонтеров. Акция приурочена к Году добровольца.

Один из скверов расположен в городе Уварово. Территорию возле ДК «Дружба» благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По многочисленным просьбам активистов скверу присвоили название «Аллея волонтеров», документы на официальное наименование уже запущены в производство. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Также на кадастровый учет сейчас ставят парк Волонтерский в селе Новоюрьево.