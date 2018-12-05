Прямой эфир

«Соколы России» покажут авиашоу на истребителях Су-35С в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком 7 декабря пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня образования истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. В частности, запланировано авиационное шоу с участием группы высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России» (Липецкого авиацентра).

Летчики на тяжелых маневренных истребителях Су-35С покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов. Сложность заключается в пилотаже на малой высоте (до 200 м) и в ограниченном пространстве на больших скоростях (500–800км/ч), передает GOROD48. Летчики уже проводят тренировочные полеты в Приморском крае. «Соколы России» — единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает приемы воздушного боя.

Минобороны России показало кадры боевой работы авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирии. Видео было опубликовано на страницах военного ведомства в соцсетях 19 ноября. Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чемпионат России по высшему пилотажу: уникальные кадры с крыла самолета. Видео 360°
Высота вокруг: как первая русская школа авиаторов стала элитной
Почему юбилей Качинского летного училища превратился в грустный праздник

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017