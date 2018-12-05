«Соколы России» покажут авиашоу на истребителях Су-35С в Приморье

На аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком 7 декабря пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня образования истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. В частности, запланировано авиационное шоу с участием группы высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России» (Липецкого авиацентра).

Летчики на тяжелых маневренных истребителях Су-35С покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов. Сложность заключается в пилотаже на малой высоте (до 200 м) и в ограниченном пространстве на больших скоростях (500–800км/ч), передает GOROD48. Летчики уже проводят тренировочные полеты в Приморском крае. «Соколы России» — единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает приемы воздушного боя.

Минобороны России показало кадры боевой работы авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирии. Видео было опубликовано на страницах военного ведомства в соцсетях 19 ноября. Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки.