Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста дал старт запуску газопровода Ухта–Торжок-2. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС.

Финальный третий газовый промысел Бованенковского месторождения на Ямале и газопровод «Ухта–Торжок – 2» запустила в эксплуатацию корпорация «Газпром». Непосредственное участие в мероприятии принимал глава компании Алексей Миллер.

Как отмечает агентство, газовый промысел позволит планомерно вывести добычу газа на месторождении на проектный уровень в 115 млрд куб. м в год. Такие показатели составят около четверти текущей годовой добычи «Газпрома».

30 июля сообщалось, что нефть и газ в России начали добывать интенсивнее. Эксперты это связывали со сделками ОПЕК+, а также отметили возрастание спроса на российские полезные ископаемые в других странах. Они отметили, что в Европе спрос на российские нефть и газ будет только расти из-за отказа от угля для производства электроэнергии.