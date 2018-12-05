Сотрудников «Тамбовэнерго» осудили за коммерческий подкуп

Тамбовский районный суд вынес приговор по уголовному делу двух руководителей, обвиняемых в коммерческом подкупе. Каждому назначили пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 200 тыс. рублей.

Подсудимые занимали должности старших мастеров отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь Тамбовского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго».

В августе 2018 года они получили в качестве незаконного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей от руководителя хозяйствующего субъекта за непринятие мер, направленных на фиксацию факта безучетного потребления электроэнергии, сообщает прокуратура Тамбовской области, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».