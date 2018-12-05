Экскурсии начали проводить на мусоросжигательном заводе во Владивостоке

Спецзавод № 1 во Владивостоке начал принимать бесплатные экскурсии. Жителям города показывают, какие технологические процессы проходили на мусоросжигательном предприятии, которое сейчас законсервировано.

Работа мусоросжигательного завода была остановлена в августе 2018 года. Пока не сообщается, что в дальнейшем будет с предприятием, однако снос завода не планируется. После утилизации мусора на территорию начали водить бесплатные экскурсии. Жители Владивостока могут узнать, как обустроен завод и какие технологические процессы использовались, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным представителей Спецзавода № 1, на базе мусорного полигона планируется открытие двух линий по сортировке. Сырье разделят на пять фракций, которые в дальнейшем отправят на переработку.