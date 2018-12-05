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Двойную норму сахара произвели в Башкирии

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Три сахарных завода Башкирии произвели 145 тыс. т сахара, что превысило норму потребления жителей республики почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

По данным синоптиков, осень 2018 года является самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Это способствовало тому, что урожай этого года отличается высокой сахаристостью. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Три сахарных завода республики расположены в Чимшах, Мелеузе и Раевке. Так, на Чимшинском заводе вывод сахара составляет 16%. Полностью завершить переработку урожая этого года планируют в январе 2019 года.

Агентство уточняет, что норма потребления сахара на человека в год составляет 24 кг, но в последнее время отмечается потребление в 40 кг. На последний показатель ориентируется Минсельхоз России, обозначая годовое потребление сахара в России в 6 млн т.

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