Доску памяти краеведа Дорофеева открыли в Оренбурге

Мемориальную доску известному ученому-краеведу, педагогу, публицисту и общественному деятелю Виктору Дорофееву открыли в Оренбурге. Она изготовлена из бронзы по эскизу архитектора Александра Гоношвилина и установлена на здании государственного университета.

Виктор Дорофеев был участником научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия Оренбургской области. За большой вклад в изучение истории города он получил звание «Почетный гражданин», отмечает РИА «Оренбуржье». Дорофеев на основе архивных документов уточнил дату и место основания Оренбурга — 19 (30) апреля 1743 года.

В Тамбове на здании гимназии № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского установили мемориальную доску памяти разведчицы-радистки Тамары Дерунец, посмертно награжденной орденом Отечественной войны I степени. Она попала в плен к фашистам из-за предательства напарницы. После двух месяцев пыток 22-летняя девушка умерла. Кодовую фразу — «Солнце поднимается на востоке» — враги так и не узнали.