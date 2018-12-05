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Надгробия на могилах участников войны испортили в Рязани

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На Скорбященском кладбище в Рязани нашли могилы участников Великой Отечественной войны с испорченными надгробиями. На это обратили внимание активисты Рязанской археологической экспедиции. Они посетили кладбище накануне Дня неизвестного солдата 3 декабря, когда там проходила патриотическая акция.

Как сообщает РИА «7 новостей», могилы приводили в порядок к празднику. Правда, работы были сделаны некачественно: надписи нанесены неровно, с ошибками, а одну фамилию написали с латинской буквой R. Некоторые портреты солдат закрашены краской.

В общественной организации отметили, что родственники ухаживают лишь за некоторыми могилами, за остальными следит государство. Активисты полагают, что, вместо организации пышного мероприятия правильнее было бы привести захоронения в надлежащий вид.

Ранее сообщалось о том, что на одном из домов Рязани обнаружили табличку о событии, которого не было.

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