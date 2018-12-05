Тихоокеанских лососей будут разводить на Сахалине

Новое рыбное производство откроется в Сахалинской области. Резидент свободного порта «Владивосток» займется разведением тихоокеанских лососей.

Первые объекты предприятия начнут вводить в эксплуатацию осенью 2019 года. Планируется, что производство ежегодно буде выпускать почти 73 млн мальков кеты. Изначально предполагалось, что предприятие займется полным циклом воспроизводства — от инкубации икры до выпуска подросших альков в реку. Однако новая технология подразумевает, что рыбоводный завод будет проводить только инкубацию икры, а мальков отправят в искусственные водоемы по соседству с нерестовыми реками. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Первый выпуск молодой кеты запланирован на 2020 год, взрослая рыба вернется в 2023 году. Срок окупаемости инвестиций составит около восьми лет.