Ограничение движения грузовиков могут ввести во Владивостоке

Власти Владивостока предупредили о возможном ограничении движения в городе в случае снегопадов. В связи с прогнозами погоды может быть запрещено движение грузовиков.

В администрации уточнили, что решение об ограничении будет приниматься исходя из фактической погоды, а не прогноза. В случае снегопадов во Владивостоке ограничат движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также транспорта, перевозящего опасные грузы. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно прогнозам, ограничения могут быть введены 6, 12, 16 и 20 декабря. Власти объясняют, что запрет на движение грузовиков вызван необходимостью обеспечения работы снегоуборочной техники и повышением безопасности движения.