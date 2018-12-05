Самолет врезался в автомобиль в аэропорту Киева

Самолет авиакомпании «Мотор Сич» протаранил спецавтомобиль наземного источника электропитания в киевском аэропорту имени Сикорского. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы инцидента 5 декабря.

Авария произошла в среду, 5 декабря. Самолет Як-40 врезался в машину, в результате чего она перевернулась на бок.

Из-за инцидента пришлось перенести рейс Киев–Одесса. Вылет был задержан на пять часов.

В начале ноября самолет индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air со 145 пассажирами на борту врезался крылом в фонарный столб в аэропорту города Бенкулу. Представители перевозчика возложили вину за инцидент на сотрудников аэропорта, поскольку пилоты лишь следовали их указаниям.