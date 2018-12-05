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Гендиректор «Росгорцирка» покинул свой пост

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Гендиректор Российской государственной цирковой компании «Росгорцирк» Дмитрий Иванов покинул свой пост. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

Отмечается, что Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Временно его обязанности будет выполнять заместитель гендиректора по гастрольной деятельности Сергей Беляков.

Федеральное казенное предприятие «Росгосцирк» является одной из самых крупных цирковых компаний в мире. Она была создана в 1919 году, а на данный момент объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей стране.

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