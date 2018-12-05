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В Австрии назвали возможным мир в Европе только при участии России

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Глава Национального совета Австрии Вольфганг Соботка заявил во время выступления на пленарном заседании Государственной думы в среду, что продолжительный мир на европейском континенте возможен только в условиях хороших отношений с Россией. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в среду, 5 декабря.

«Мир в Европе возможен только с Россией, а не без нее или против России», — сказал он.

Также Соботка отметил готовность Австрии к партнерству с российской стороной и отметил, что в этом сотрудничестве не должно быть места кибератакам и дестабилизации. По его словам, два государства объединены общими моментами в истории и должны продолжать развитие отношений, которые сейчас «омрачены ситуацией» на Украине.

Он также отметил сферы, партнерство в которых уже налажено между странами. К ним, в частности, относится и энергетика. По словам главы нацсовета, Австрия также заинтересована в проекте «Северный поток – 2».

27 ноября сообщалось, австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль допустила введение новых санкций в отношении России из-за провокации Украины в Керченском проливе.

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