Прямой эфир

Дом культуры отремонтируют в селе в Коми за 4,5 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Часово Сыктывдинского района Республики Коми планируют провести капитальный ремонт кровли Дома культуры. Стоимость работ оценили в 4,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет провести демонтажные работы, а после этого приступить к восстановительным работам. Так, будут обустроены дефлекторы и водосточная система, восстановлена кладка парапета и вентиляционных шахт, утеплена кровля и проведены другие необходимые работы. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Стоимость контракта составила 4,5 млн рублей. Подрядчик должен будет осуществить работы в период с 15 апреля по 7 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области открыли новый Дом культуры, который получил название «Импульс». Стоимость проекта составила почти 85 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два дома культуры открыли в Липецкой области
Дом культуры открыли в Брянской области после капремонта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017