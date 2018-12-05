Дом культуры отремонтируют в селе в Коми за 4,5 млн рублей

В селе Часово Сыктывдинского района Республики Коми планируют провести капитальный ремонт кровли Дома культуры. Стоимость работ оценили в 4,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет провести демонтажные работы, а после этого приступить к восстановительным работам. Так, будут обустроены дефлекторы и водосточная система, восстановлена кладка парапета и вентиляционных шахт, утеплена кровля и проведены другие необходимые работы. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Стоимость контракта составила 4,5 млн рублей. Подрядчик должен будет осуществить работы в период с 15 апреля по 7 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области открыли новый Дом культуры, который получил название «Импульс». Стоимость проекта составила почти 85 млн рублей.