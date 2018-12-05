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Бюджет Новосибирска на 2019 год приняли с дефицитом

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Проект бюджета Новосибирска на 2019 год приняли в первом чтении на сессии Совета депутатов, которая состоялась в среду, 5 декабря.

Доход города составит 42 млрд 961 млн рублей, расходы — 44 млрд 948 млн рублей с дефицитом в 1 млрд 987 млн рублей. С каждым последующим годом городской бюджет планируют увеличивать. К 2021 году его доход составит 45 млрд 925 млн рублей, расходы же приблизятся к 47 млрд рублей. Об этом сообщает VN.ru.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локотя, бюджет принят в первом чтении и направлен на решение социальных задач и развитие города. Мэр заявил, что особенностью этого бюджета является то, что он принимается в кардинально иных условиях отношений этажей власти и межбюджетных отношений.

Второй особенностью является инициатива о выделении 10% в части Новосибирска от налогового обложения по упрощенной схеме. С этой инициативой 3 декабря выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании правительства Новосибирской области.

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