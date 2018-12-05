Радиологическое отделение онкоцентра откроется в Якутске до конца года

В радиологическом отделении Республиканского онкологического центра Якутска завершается реконструкция. Оно откроется до конца 2018 года и позволит внедрить новые методы лечения и диагностики.

Реконструкция отделения на 30 коек стартовала в 2017 году в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 годы». Из бюджета Якутии было направлено 485,5 млн рублей, общая же стоимость работ составила 999 млн рублей. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Медики уточняют, что онкологические заболевания в общей структуре смертности населения занимают второе место. Запуск обновленного радиологического отделения позволит внедрить новые методы лечения, а также повысит доступность медицинской помощи.

Власти Якутии также добиваются включения строительства второй очереди онкодиспансера в нацпроект «Здоровье». Проект предусматривает строительство поликлиники на 210 посещений за смену и стационара на 180 коек.