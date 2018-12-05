Гостья московского ресторана заявила о краже кольца за 7,5 млн рублей

Полиция Москвы проводит проверку информации о краже кольца у женщины в ресторане в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Потерпевшая обратилась в ОВД «Пресненский» вечером 4 декабря. Она сообщила, что с 30 ноября на 1 декабря 2018 года в ресторане, расположенном на Рочдельской улице, у нее похитили кольцо за 7,5 млн рублей. Как пишет сайт kp.ru, к женщине во время ужина подошел мужчина и снял украшение с ее пальца.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего, а также в том, почему потерпевшая обратилась в полицию лишь спустя несколько дней. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

25 ноября сообщалось, что в одном из московских ресторанов у посетительницы украли кольцо стоимостью около 11 млн рублей.