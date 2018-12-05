Прямой эфир

Более 20 «послушных» светофоров установят у детсадов и школ в Ставрополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца 2018 года в Ставрополе появятся более 20 светофоров с кнопками переключения сигнала. Их установят возле школ и детских садов.

Устройства с функцией «по требованию», которые еще называют послушными светофорами, должны обеспечить большую безопасность дорожного движения. Пешеходы смогут сами менять сигнал.

Как отмечает NewsTracker, места, где установлены такие светофоры, горожане выбирали путем голосования. Они указали территории, где подобные регулировщики необходимы.

Ранее сообщалось о том, что на Ставрополье реализуется проект «Гостевая семья». Он направлен на поддержку пожилых людей. Пенсионерам и инвалидам оказывают социальную поддержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ставропольском крае расцвела сирень
Мягко стелют: на Ставрополье возрождают традиции сбора хлопка
Когда-то на местных полях собирали десятки тысяч тонн «белого золота» 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017