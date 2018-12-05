Более 20 «послушных» светофоров установят у детсадов и школ в Ставрополе

До конца 2018 года в Ставрополе появятся более 20 светофоров с кнопками переключения сигнала. Их установят возле школ и детских садов.

Устройства с функцией «по требованию», которые еще называют послушными светофорами, должны обеспечить большую безопасность дорожного движения. Пешеходы смогут сами менять сигнал.

Как отмечает NewsTracker, места, где установлены такие светофоры, горожане выбирали путем голосования. Они указали территории, где подобные регулировщики необходимы.

Ранее сообщалось о том, что на Ставрополье реализуется проект «Гостевая семья». Он направлен на поддержку пожилых людей. Пенсионерам и инвалидам оказывают социальную поддержку.