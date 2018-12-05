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Семья лебедей осталась на зимовку на озере Кабан в Казани

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На озере Кабан в Татарстане осталась зимовать семья лебедей-шипунов. Эксперты считают, что птицы способны пережить русскую — температура их тела приближается к +40 градусам. Для этого им необходимы корм и открытая полынья.

Как уточняет ИА «Татар-информ», один из незамерзающих участков озера находится у театра Камала, а другой — на противоположной стороне Нижнего Кабана. В первой полынье обычно бывают взрослые птицы, а вторую облюбовали для себя пять подросших птенцов.

На странице озера в Instagram содержится просьба не давать лебедям хлеб и булки. Их можно кормить овсянкой, просом, пшеницей, ячменем или овсом, а также мелко порезанными овощами. Жителей Казани просят не гулять по берегу озера с собаками, чтобы не пугать птиц.

Ранее сообщалось о том, что жители башкирского села Верхотор спасли от смерти четырех лебедей со сломанными крыльями. Они вытащили их замерзающего пруда и передали ветеринарам.

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