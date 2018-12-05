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Захарова обвинила датского премьера в искажении истории войны

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Фото: Global Look Press/dpa/Ralf Hirschberger
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен намеренно исказил историю Второй мировой войны, в частности, в том, что касается освобождения датского острова Борнхольм советскими войсками весной 1945 года. Об этом сообщает ТАСС 5 декабря.

«Нынешний глава правительства Дании исказил исторические факты, сделал это намеренно и в качестве примеров ужасов Второй мировой войны привел не немецко-фашистскую оккупацию, которая принесла смерть и разрушения в Европу, а освободительную операцию Красной армии на острове Борнхольм», — сказала она.

Захарова отметила, что Расмуссен сделал это в пропагандистских целях, и добавила, что атмосфера в российско-датских отношениях и без того негативная. Также официальный представитель МИД РФ напомнила датскому премьеру истинную хронологию событий и выразила сомнения в качестве его образования, посоветовав больше «не позорить маму».

Расмуссен во время выступления в Европарламенте 28 ноября рассказал о воспоминаниях своей матери. По его словам, она стала свидетелем бомбардировок «острова Борнхольм русскими», после того как Дания вновь обрела независимость в мае 1945 года.

В конце Второй мировой войны остров Борнхольм в Балтийском море активно использовался немецкими войсками как наблюдательный пост и станция подслушивания. В мае 1945 года СССР осуществил операцию, известную как Борнхольмский десант, освободив остров от оккупантов.

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