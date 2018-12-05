В «Роскосмосе» рассказали о выявленных Счетной палатой нарушениях

Нарушения, которые выявили аудиторы Счетной палаты в ходе проверки финансовой деятельности «Роскосмоса», относятся к периоду 2014–2016 годов, сообщил журналистам первый заместитель главы госкорпорации Максим Овчинников.

«В основном речь идет о финансовой исполнительной дисциплине, подготовке документов в части организации бюджетного процесса», — цитирует его ТАСС в среду, 5 декабря.

О конкретных недочетах говорить пока рано, добавил он.

Накануне «Роскосмос» обратился в Счетную палату с просьбой организовать проверки на всех предприятиях ракетно-космической отрасли в 2019 году. Первая внеплановая проверка начнется в ракетно-космической корпорации «Энергия», после чего последует глобальная проверка всей отрасли.

27 ноября Генпрокуратура сообщила о выявлении системных нарушений закона в деятельности «Роскосмоса» в период работы предыдущего руководства госкорпорации. Всего возбудили 16 уголовных дел, 44 материала передали в следственные органы.