Почти 100 человек обратились в больницы Красноярска с обморожениями

В Красноярске 95 человек получили переохлаждение или обморожения. В их числе семеро детей.

Статистику с 1 октября по 3 декабря подвел Красноярский территориальный центр медицины катастроф. По данным специалистов, 46 пациентов были направлены на амбулаторное лечение, еще 47 человек госпитализированы. Только с начала недели в больницы поступили три человека с обморожением, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Медики уточняют, что многие поступившие в стационар пациенты с обморожениями находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, зафиксированы случаи обморожения кистей рук при попытке завести автомобиль.

Врачи напоминают, что при понижении температуры необходимо многослойно одеваться, это позволит избежать переохлаждения. Вместо кожаных перчаток рекомендуется использовать шерстяные рукавицы. Обувь должна соответствовать размеру.