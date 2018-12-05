СК прекратил дело против чиновников Роскомнадзора

Следственный комитет прекратил уголовное дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова, обвиняемых в растрате в ведомстве более 58 млн рублей. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина.

По словам юриста, документ о прекращении дела уже подписан уполномоченным органом. В ближайшее время его направят по почте, передает ТАСС.

Источник, близкий к следствию, рассказал агентству, что дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Фигуранты были отправлены под домашний арест в октябре 2017 года. После окончания следственных действий осенью 2018 года всем изменили меру пресечения на подписку о невыезде.