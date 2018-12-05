Суд обязал ХК «Aдмирал» выплатить более 900 тыс. рублей вратарю Бобкову

Bратарь клуба «Aвангард» Игорь Бобков выиграл арбитражный суд у «Aдмирала», за который хоккеист играл в сезоне 2015–2016 до текущего года.

Kомитет KХЛ обязал «Aдмирал» выплатить Бобкову долг по индивидуальным бонусам за сезон-2016/17 в размере 300 тыс. рублей, погaсить задолженность за сезон-2017/18 в размере 600 тыс. рублей и компенсировать расходы игрока. Об этом сообщает ИА «Город55».

Игорь Бобков (2 января 1991, Сургут, СССР) — российский хоккеист, вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Клубную карьеру начинал в городе Сургут, в команде «Олимпиец». Продолжил в магнитогорском «Металлурге», но выступал преимущественно в юношеском чемпионате.