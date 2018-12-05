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В Кремле обещали учесть все мнения при переименовании аэропортов

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Мнение россиян, недовольных итогами голосования по присвоению аэропортам РФ имен великих соотечественников, не останется без внимания. Об этом  5 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос о подписании президентом постановления о присвоении аэропортам имен, Песков ответил, что «сроков в данном случае нет и быть не может».

«После того как все голосования будут завершены, будет формализация голосования. Что касается недовольных, их мнение никто оставлять вниманием не будет», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

В рамках проекта «Великие имена России» россиянам предлагается присвоить аэропортам страны имена великих соотечественников.

С 10 по 21 декабря пройдут вторые туры конкурса в регионах, где при подсчете голосов не удалось выявить победителя.

По итогам первого тура определились имена для двух столичных аэропортов. Шереметьево будет названо в честь поэта Александра Пушкина, а Домодедово — именем поэта и ученого Михаила Ломоносова.

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