Воспитательницу детсада в Хабаровске осудили за торговлю наркотиками

В Хабаровске вынесен приговор в отношении воспитательницы детского сада, которая была задержана при продаже наркотиков на территории учреждения. Исполнение приговора отсрочили из-за наличия у женщины несовершеннолетних детей.

По данным следствия, во время проверочной закупки обвиняемая продала 1,22 г гашишного масла, с покупателем женщина встретилась у черного входа в детский сад. Через несколько месяцев полицейские ее задержали при следующей контрольной закупке, при воспитательнице найдено 4,55 г наркотика. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Женщина объяснила, что торговала наркотиками для обеспечения двух дочерей и внука. Суд признал воспитательницу виновной в незаконном сбыте и хранении наркотиков, приговорив ее к четырем годам и семи месяцам лишения свободы. Исполнение приговора отсрочено до достижения шестилетней дочерью 14-летнего возраста.