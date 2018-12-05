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В МИД назвали беспочвенными обвинения США в адрес России по ДРСМД

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила во время брифинга, что все обвинения Вашингтона в невыполнении ДРСМД в адрес Москвы беспочвенны. По ее словам, американская сторона не предоставила никаких доказательств, пишет RT 5 декабря.

«Российская сторона неоднократно заявляла, что это, мягко говоря, домыслы. Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было представлено», — сказала она.

Накануне, 4 декабря, Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что США приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Москва не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

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