Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков. Об этом было сказано в ходе брифинга по встрече Североатлантического совета.

«Мы хотим, чтобы русские усвоили послание, что они должны освободить экипажи. В противном случае их ждут последствия, и боль от них будет становиться сильнее со временем», — подчеркнул представитель Госдепа, передает «Газета.ру».

По его словам, послание «было кристально ясным» — США будут продолжать «повышать ставки» до тех пор, пока не освобождены моряки и не возвращены корабли.

«И это не что-то, на что мы будем смотреть сквозь пальцы», — добавил он.

Имя чиновника в стенограмме не указывается, однако что в одном из фрагментов автор данных слов называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Эту должность занимает госсекретарь Майк Помпео.

Реакция России

Данное заявление уже прокомментировали в российском МИДе. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, такие заявления «похожи на риторику обезумевшего доктора».

«Последствия, боль — все эти действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение. Это сценарий для фильма ужасов», — сказала Захарова, которую цитирует телеканал RT.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов считает, что США используют любой повод для продвижения своих стратегических целей. Он считает, что Вашингтон планирует оказывать давление на Россию и всячески отдалять ее от Европы по всем направлениям, в том числе за счет «Северного потока — 2».

«Это большая экономическая задача — переориентировать европейский газовый рынок на дорогой американский газ, лишить нас большого рынка сбыта», — сказал Морозов журналистам RT.

Также эту тему прокомментировал сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Эксперт считает, что инцидент в Керченском проливе мог быть поводом для усиления санкционного режима.

«Это попытка надавить и на Европу, задача — избавиться от экономического конкурента в вопросах поставки энергоносителей. Используются различные грязные средства и методы», — сказал он.

С чего все началось

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были арестованы, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвалпроизошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.

На фоне инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.