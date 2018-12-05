Гнилой капустой кормили подопечных волгоградских соцучреждений

Специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области выявили массовые нарушения при обеспечении питанием подопечных некоторых социальных учреждений региона. Всего за 11 месяцев с начала 2018 года сотрудники ведомства проверили 30 объектов общественного питания в домах-интернатах для престарелых людей и инвалидов, социально-реабилитационных центрах и больницах.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру», установлено, что сливочное масло «Крестьянское» не соответствовало установленным требованиям. Также специалисты забраковали свежую белокочанную капусту по санитарно-химическим показателям. Администрации соцучреждений нарушали требования к санитарному состоянию помещений, условиям хранения, реализации пищевой продукции и правил личной гигиены.

В общей сложности составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Ответственные за организацию и поставку продуктов оштрафованы на 308,5 тыс. рублей.

В ноябре под Калининградом закрыли интернат для престарелых людей и инвалидов из-за вспышки чесотки. Заболевание появилось и распространилось в результате несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.