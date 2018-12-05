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«Коммерсант» узнал об отказе РФ поставить ракетные комплексы в Азербайджан

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Россия отказалась поставлять береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э» в Азербайджан из-за рисков, которые он может представлять для кораблей Каспийской флотилии. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, изначально стороны договорились подписать контракт на поставку небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет Х-35 в экспортной модификации. Однако расчеты российских военных показали, что ракеты комплекса могут нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии.

«Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана», — рассказал один из собеседников издания.

По словам другого источника, ракету типа Х-35 в последние годы модернизировали в том числе для поражения наземных целей и Москва не хочет, чтобы Баку применял это оружие в Нагорном Карабахе.

БРК «Бал-Э» предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. Дальность поражения БРК составляет до 120 км.

В конце ноября сообщалось, что Россия увеличит дальность и точность своих реактивных систем залпового огня (РСЗО). По словам управляющего директора НПО «Сплав» Александра Смирнова, работы уже ведутся по заданию Минобороны России.

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