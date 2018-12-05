Лес с обитающими в нем редкими животными вырубают во Владимирской области

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) нашли под городом Александровом во Владимирской области масштабную вырубку леса. Деревья уничтожаются под строительство песчано-гравийного карьера. Местные жители утверждают, что в этом лесу обитают редкие виды диких животных.

Как уточняет ИА «Владимирские новости», проверку активисты начали после поступления в региональное отделение организации жалобы от жителей деревень Конюхово и Дубна на то, что вблизи населенных пунктов массово вырубают лес на площади 50 га.

Общественники, прибывшие на место, факт вырубки подтвердили. Им удалось установить, что деревья вырубают для того, чтобы построить карьер по добыче песчано-гравийных пород.

У экспертов ОНФ есть сомнения в том, что «Александровское лесничество» проводило какие-либо анализы этого участка леса перед выдачей разрешительных документов. Дело в том, что в зону вырубки попали хорошие и здоровые деревья, там также протекают несколько ручьев, которые впадают в реку Дубну.

В свою очередь местные охотоведы рассказывают, что через этот лес проходили пути миграции кабанов и лосей. Также в нем обитает тетерев уже не первый год. Именно в этом месте фиксировалось обитание рыси обыкновенной, которая во Владимирской области находится под угрозой исчезновения.

Кроме того, по словам члена регионального штаба ОНФ Руслана Меньшикова, в документах, которые получили эксперты, нет ни слова о том, что после рекультивации карьера высадят новые деревья.

Общественники уже направили соответствующее обращение в администрацию Владимирской области с требованием проверить законность работ и принять меры прокурорского реагирования.