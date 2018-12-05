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Батайск и Аксайский район могут войти в состав Ростова-на-Дону

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Жители Ростовской области просят включить Батайск и Аксайский район в состав Ростова-на-Дону. По их мнению, объединение инфраструктур необходимо из-за проблем с устройством детей в ростовские детские сады и школы.

Как сообщает RostovGazeta, инициативу обсудили на заседании общественного совета при региональном правительстве. Совет поддержал инициативу об объединении, полагая, что это поможет в ускоренном развитии агломерации Ростовской области. Теперь областное правительство должно проработать делали процесса объединения.

Ранее специалисты Greenpeace признали чистым воздух в Ростове-на-Дону. Во время исследования они не зафиксировали никаких отклонений от нормы. При измерении концентрации диоксида азота они использовали диффузные трубки Палмса.

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