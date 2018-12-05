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Приют для животных сгорел в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Приют для бездомных животных сгорел рано утром в среду, 5 декабря, на северо-западе Москвы. Из здания успели вывести собак и вынести кроликов и птиц, но не всех.

Возгорание возникло в доме № 37 по улице Нижние Мневники, на момент прибытия пожарных одноэтажное деревянное здание горело по всей площади — 200 кв. м. Сотрудники приюта успели спасти 20 животных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС. Пожар ликвидировали в 5:17 мск, количество погибших зверей уточняется.

Весной приют для животных «Таксодом», в котором содержались более 100 животных, сгорел в поселке Билимбац в Свердловской области. Хозяева приюта выносили питомцев на руках, большинство удалось спасти, но пять собак погибли.

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