Приют для животных сгорел в Москве

Приют для бездомных животных сгорел рано утром в среду, 5 декабря, на северо-западе Москвы. Из здания успели вывести собак и вынести кроликов и птиц, но не всех.

Возгорание возникло в доме № 37 по улице Нижние Мневники, на момент прибытия пожарных одноэтажное деревянное здание горело по всей площади — 200 кв. м. Сотрудники приюта успели спасти 20 животных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС. Пожар ликвидировали в 5:17 мск, количество погибших зверей уточняется.

Весной приют для животных «Таксодом», в котором содержались более 100 животных, сгорел в поселке Билимбац в Свердловской области. Хозяева приюта выносили питомцев на руках, большинство удалось спасти, но пять собак погибли.