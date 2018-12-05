Форум глав регионов ШОС открывается в Челябинске

В Челябинске сегодня, 8 декабря, открывается Первый форум глав регионов ШОС. Участие в нем примут около 30 глав регионов из Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Индии, Пакистана и КНР.

Как заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на церемонии открытия, главная цель этого форума — отлаживание механизмов регионального взаимодействия. Идея установления прямых связей между государствами – членами ШОС назрела давно, теперь необходимо создать эффективный инструмент этого взаимодействия с учетом накопленного опыта.

Дубровский, чьи слова приводит 1obl.ru, сообщил, что новая структура должна работать столь же эффективно, как другие структуры ШОС, такие как Деловой совет и Межбанковское объединение.

Форум является добровольным объединением глав регионов, это диалоговая площадка, на которой рассматриваются вопросы развития взаимодействия стран ШОС на уровне регионов. Ожидается, что его деятельность поможет выстраиванию межрегиональных связей для продвижения гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, добрососедства и укрепления взаимодействия.

Ранее сообщалось о том, что в Челябинске идет реконструкция аэродрома в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Они пройдут в 2020 году.