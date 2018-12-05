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Американского военного приговорили к 25 годам тюрьмы за поддержку ИГ

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Фото: Depositphotos
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Федеральный суд США приговорил военного к 25 годам лишения свободы за попытку передачи данных боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). После отбывания наказания мужчина должен будет еще 20 лет находиться под надзором.

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Уроженец штата Гавайи, 35-летний Икаика Эрик Канг, в 2016 году несколько раз был наказан за то, что на словах высказывался в поддержку ИГ. После этого ФБР начало следить за ним. Выяснилось, что мужчина смотрел видеозаписи с казнями, проводимыми ИГ и разделял радикальную идеологию группировки. Кроме того, анонимный информатор рассказал, что Канг говорил ему о намерении стать террористом-смертником, пишет Honolulu Star Advertiser.

Обвиняемый передал агентам ФБР, пришедшим под видом членов группировки, данные об оружии, радиочастотах и другие секретные сведения, а также документы. Кроме того, он выдал им армейское имущество, включая форму и беспилотник с камерой.

В день ареста (в июле 2017 года) Канг присягнул на верность ИГ и заявил, что ближе к вечеру планирует убить нескольких человек в Гонолулу.

Старшая сестра обвиняемого рассказала, что мужчина вырос в тяжелых условиях, а его отец страдал психическим расстройством. Два отставных военных специалиста подтвердили, что сам Канг также имеет проблемы с психикой и чрезмерно внушаем.

В конце ноября в Италии полиция арестовала мужчину, который планировал подсыпать в систему водоснабжения города Макомер (Сардиния) споры сибирской язвы и рицин. 38-летний Аладжи Аминун прибыл в Италию из Ливана под видом беженца из Палестины. Правоохранительные органы считают, что он может быть связан с ИГ.

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