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Ребенок упал в подвал и сломал позвоночник в Каменске-Уральском

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В городе Каменске-Уральском в Свердловской области мальчик провалился в подвал жилого дома и сломал позвоночник. Сейчас он госпитализирован.

Как уточняет ТагилСити.Ру, инцидент произошел 1 декабря. 12-летний мальчик вышел гулять во двор, поскользнулся и упал в подвальное помещение с двухметровой высоты.

По предварительным данным, у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе будут судить бывшего председателя жилищного кооператива по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности». Годовалый ребенок играл на площадке подземного гаража, упал и ударился головой о бетон.

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