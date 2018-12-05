Американские биологи рассказали об опасности риса

Зерна риса могут накапливать значительное количество мышьяка и токсинов из грунтовых вод. При переваривании большая часть этих веществ попадает в организм человека, рассказали биологи из Университета Индианы (США).

Большая часть соединений сохраняется в мякоти зерна в виде неорганических соединений, а не встраивается в работу клеток, выяснил ученый Чжэн Чжоу. Рис вбирает в себя 70–80% мышьяка из грунтовых вод, 70–80% этого количества попадает в организм. При этом разброс в конкретных показателях очень велик. Ученые пока не выяснили, почему цифры различаются, но предполагают, что разные сорта риса по-разному взаимодействуют с веществом, сообщает «РИА Новости».

Биологи призвали власти азиатских стран и других государств, где рис составляет основу традиционного рациона, уделить особое внимание проверке на избыток мышьяка.

Главным источником мышьяка в пище и воде обычно становятся грунтовые воды. В некоторых странах (в частности, Индии и Бангладеш) до четверти источников влаги содержат большое количество этого токсичного элемента, подчеркнули исследователи.

В октябре специалисты «Росконтроля» проверили качество представленных на российском рынке грецких орехов. Ни один из проверенных образцов не рекомендовали к покупке, так как во всех был найден мышьяк, продукция одной из марок содержала еще и кадмий.