Помилованному в ОАЭ британцу предлагали стать двойным агентом

Британский аспирант Мэтью Хеджес после помилования в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) заявил, что в заключении его просили стать двойным агентом и выкрасть необходимую арабскому государству информацию из министерства иностранных дел Великобритании.

Газета The Times 5 декабря отмечает, что в отношении британского гражданина применялись пытки, его заставляли употреблять наркотики и признать вину.

21 ноября стало известно, что апелляционный суд Абу-Даби приговорил ранее задержанного в Дубае Хеджеса к пожизненному заключению. 31-летний аспирант университета Дарэма был признан виновным в шпионаже против ОАЭ, а также передаче за рубеж разведывательной информации, связанной со сферой безопасности.

26 ноября сообщалось, что британец был помилован властями ОАЭ. При этом, Хеджес вину в шпионских действиях не признал. По его словам, в Дубае он занимался исследовательской деятельностью для докторской диссертации.

В настоящее время британский аспирант рассматривает возможность оспорить свой арест и приговор, в том числе через подачу петиции в Организацию объединенных наций (ООН).