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Фанаты «Сток Сити» устроили беспорядки во время матча в Великобритании

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Фото: Global Look Press/Clint Hughes
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Беспорядки произошли во время матча молодежной команды «Сток Сити» и клуба «Порт Вейл» в третьем по значимости английском кубке.

Как пишет Daily Mail, очный матч команд из города Сток-он-Трент стал первым за 16 лет, что вызвало бурную реакцию у фанатов.

Встречу посетили около 4 тыс. фанатов первой команды «Сток Сити», которая выступает в Чемпионшипе. Сообщается, что в ходе беспорядков были задействованы файеры и бутылки. Полиция арестовала 12 человек.

28 ноября болельщик бросил бутылку с зажигательной смесью на трибуну в ходе беспорядков во время матча Лиги чемпионов между греческим футбольным клубом АЕК и голландским «Аяксом».

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