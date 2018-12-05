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Хакеры в США взломали почту членов Национального комитета республиканцев

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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Неизвестные хакеры взломали аккаунты электронной почты нескольких высокопоставленных членов Национального комитета Республиканской партии в ходе предвыборной кампании 2018 года в конгресс. Об этом со ссылкой на партийные источники сообщило издание Politico.

Отмечается, что вторжение было зафиксировано в апреле, после чего ФБР было начато внутреннее расследование. Из-за характера нападения чиновники считают, что взлом осуществил иностранный агент.

При этом информация о доноре, предположительно, не была скомпрометирована. Также отмечается, что информация, которая оказалась в руках хакеров, на данный момент не была опубликована.

Промежуточные выборы прошли в США 6 ноября. По их итогам планируется переизбрание 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей конгресса, 39 губернаторов, а также более 6 тыс. членов заксобраний штатов, судей и членов советов школьных округов.

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