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Жители деревни остались без воды в Смоленской области из-за резиденции губернатора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жители микрорайона остались без чистой воды в деревне Гнездово Смоленской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ во вторник, 4 декабря.

Сообщается, что жильцы жалуются на качество воды — запах «сероводорода» и ржавый налет с маслянистыми пятнами.

По их мнению, причиной неполадок является построенная в 2013 году резиденция губернатора Смоленской области Алексея Островского. По версии жильцов Гнездово, Островский подключил дома к давно заброшенной скважине.

Отмечается, что вода из старого источника непригодна даже для технического использования.

Также сообщается, что в 2016 году руководство города выделило 500 тыс. рублей на проведение нового водопровода. Однако новой системы подачи воды в деревне не появилось.

«За последнее время в администрацию и к губернатору никто по этому вопросу не обращался, и мы благодарны вам за то, что вы сигнализировали об этой проблеме, и будем рады, если вы оставите контакты местных жителей, и попробуем эту проблему решить», — заявила телеканалу начальник департамента по строительству и ЖКХ Смоленской области Елена Соколова.

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