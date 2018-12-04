Прямой эфир

Паралимпийцы Бугаев и Румянцева стали спортсменами года по версии Минспорта

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионы Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Алексей Бугаев и Екатерина Румянцева стали лауреатами Национальной спортивной премии 2018 года по версии Минспорта РФ. Церемония вручения наград прошла в Москве 4 декабря.

Денежный барьер: российские паралимпийцы заплатят за свои права
Ключевым условием выхода ПКР из международной изоляции является компенсация затрат на расследование их допинговой истории

Как передает «РИА Новости», лучшей спортсменкой в номинации «Преодоление» была признана чемпионка Паралимпийских игр – 2018 Екатерина Румянцева, а лучшим спортсменом — чемпион и призер Паралимпиады-2018 Алексей Бугаев. Лучшим тренером стал наставник сборной Свердловской области по лыжным гонкам и биатлону Валерий Огородников.

В номинации «Надежда России» за лучшую организацию адаптивного спорта была награждена ГБУ СШОР «Воробьевы горы», а лучшей спортивной школой признали ГАУ Тюменской области «Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой».

Премию в номинации «Спортивный объект России» в категории «Лучший объект спорта» получил Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», а среди регионов России за наибольший вклад в развитие спорта наградили Республику Татарстан.

В октябре глава Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин сообщил, что одним из условий восстановления международного статуса организации является компенсация затрат на расследование «допингового дела».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти РФ обсудят меры по поддержке инвалидов в начале 2019 года
Неограниченные возможности: инвалидам нашли работу в Минтруде
Дмитрий Медведев поддержал предложение о трудоустройстве людей с ОВЗ в органы госвласти

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017