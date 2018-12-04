Паралимпийцы Бугаев и Румянцева стали спортсменами года по версии Минспорта

Чемпионы Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Алексей Бугаев и Екатерина Румянцева стали лауреатами Национальной спортивной премии 2018 года по версии Минспорта РФ. Церемония вручения наград прошла в Москве 4 декабря.

Как передает «РИА Новости», лучшей спортсменкой в номинации «Преодоление» была признана чемпионка Паралимпийских игр – 2018 Екатерина Румянцева, а лучшим спортсменом — чемпион и призер Паралимпиады-2018 Алексей Бугаев. Лучшим тренером стал наставник сборной Свердловской области по лыжным гонкам и биатлону Валерий Огородников.

В номинации «Надежда России» за лучшую организацию адаптивного спорта была награждена ГБУ СШОР «Воробьевы горы», а лучшей спортивной школой признали ГАУ Тюменской области «Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой».

Премию в номинации «Спортивный объект России» в категории «Лучший объект спорта» получил Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», а среди регионов России за наибольший вклад в развитие спорта наградили Республику Татарстан.

В октябре глава Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин сообщил, что одним из условий восстановления международного статуса организации является компенсация затрат на расследование «допингового дела».