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Губернатор Ленобласти рассказал о создании аэропорта в Сиверском

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Несколько компаний высказали интерес к проекту аэропорта для лоукостеров в поселке Сиверский под Петербургом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Предполагается, что взлетно-посадочная полоса сможет принимать тяжелые самолеты и частные джеты.

«Несколько компаний уже проявили интерес… Сначала это будет карго-аэропорт. Хотя бы один на Северо-Западе должен быть», — цитирует Дрозденко телеканал «78».

Для строительства аэропорта министерство обороны РФ передаст в собственность Сиверского городского поселения старый аэродром. Первая очередь воздушной гавани должна быть сдана к 2021 году.

Аэродром в Челябинске реконструируют к 2020 году. Он станет третьим в России с возможностью слепой посадки. Реконструкция аэродрома и строительство нового здания аэропорта проводятся в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

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