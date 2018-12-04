Временный механизированный мост восстановят в Туапсинском районе

В селе Кирпичное Туапсинского района Краснодарского края планируют восстановить временный тяжелый механизированный мост, который соединяет две части населенного пункта.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, сейчас ведутся работы по расчистке подъезда к реке при помощи спецтехники. Установить мост должны 4 или 5 декабря. Об этом пишут «Кубанские новости».

28 ноября мост был демонтирован в связи с надвигающейся непогодой, которая могла повредить сооружение. Для местных жителей спасатели организовали лодочно-веревочную переправу. Переправа соединяет две части разделенного рекой населенного пункта.