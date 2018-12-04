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Ледяные фигуры впервые появятся на центральной площади Тынды

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На центральной площади Тынды планируют установить ледяные фигуры. Ледовый городок здесь поставят в первый раз. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент художники-скульпторы занимаются подготовкой панелей изо льда. Размер пластины должен быть 2,2 м в длину и 1,6 м в ширину, при этом толщина ледяной глыбы должна быть не менее 30 см. Возведением городка займутся мастера из Якутии. Об этом пишет Амурская Служба Новостей.

В общей сложности на центральной площади будут установлены 11 ледяных фигур героев мультфильмов, новогодних персонажей и символов наступающего года. При этом главную городскую площадь будет украшать фигура, выполненная по эскизу семиклассницы Кристины Гармаш. Она будет представлять собой поросенка на санях.

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