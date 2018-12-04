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В Госдуме предложили законодательно разрешить мат на концертах

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил законодательно разрешить музыкантам использовать нецензурную лексику на концертах с возрастными ограничениями «18+». Об этом он сообщил агентству городских новостей «Москва» 4 декабря.

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«На концерт идут люди, зная, что там будет. Они не идут вслепую. Это же искусство. Он так видит. Если вам не нравится, то вы туда не ходите. Вот и всё», — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что считает абсурдным и бесполезным наказание за использование нецензурной лексики на концертах и подчеркнул, что музыканты имеют право употреблять мат для выражения таланта и творческого порыва. «Он как пел, так и будет петь. Это показывает невежество тех, кто штрафует», — заключил Свинцов.

При этом зампред комитета считает необходимым, в первую очередь, бороться с нецензурной бранью в семьях, поскольку ее могут услышать дети.

Согласно действующим нормам, исполнителей и организаторов мероприятий могут привлечь к административной ответственности за выступления с нецензурной лексикой. В этом случае музыкантам будет грозить штраф до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), а организатором — штраф до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток по ст. 6.26 КоАП РФ («Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань»).

3 декабря музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сейчас мат стал «трендом, символом русского языка, его культуры», и отметил, что в будущем от детей не стоит ждать ничего хорошего, если их забавляет нецензурная лексика.

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