НАТО сохранит свое присутствие в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохранит свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом 4 декабря сообщает RT.

Он также заявил о продолжении практической поддержки Украины и отметил, что НАТО уже увеличило присутствие в Черном море.

Власти Украины ввели военное положение до 26 декабря после инцидента в Черном море, в результате которого отношения Киева и Москвы вновь обострились. В тех областях, где был объявлен режим, пройдут учебные сборы резервистов. Также оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».