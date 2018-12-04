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Дни Среднеколымского района стартовали в Якутске

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В Якутске стартовали Дни Среднеколымского района, посвященные 375-летию Среднеколымска. О мероприятиях в честь этого события рассказал глава муниципального района Евгений Слепцов на пресс-конференции в пресс-центре «Сахамедиа», которая состоялась 3 декабря, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

До 8 декабря 2018 года в Якутске пройдут дни Среднеколымского района. За это время в городе пройдут различные рабочие встречи, круглые столы, выставки, а также организован показ спектакля народного театра. Помимо этого, состоится торжественное собрание общественности республики, посвященное 375-летию Среднеколымска. Об этом пишет ИА SakhaNews.

1 декабря среди студентов стартовал конкурс на разработку лучшего дизайн-проекта благоустройства общественных пространств площади Среднеколымска. Итоги конкурса подведут 8 декабря.

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