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Безопасностью на Ганзейских днях в Пскове займется специальная группа

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами безопасности на 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени.

Как передает Псковская Лента Новостей, на подготовку инфраструктуры регион получил из федерального бюджета 490 млн рублей. Основная часть этих средств направлена на ремонт более 30 городских магистралей. Работа на половине объектов уже выполнена.

На въездах в Псков со стороны гдовской и петербургской трасс может быть организовано около 5 тыс. парковочных мест для гостей Ганзейских дней. Площадка в «Крестах» может вместить около 1 тыс. машин, площадка спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье» рассчитана на 500 легковых и 50 автобусов, также есть площадки на подъездах к памятнику Александра Невского на горе Соколиха. 

Напомним, Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут с 27 по 30 июня в Пскове.

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