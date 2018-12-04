В России не увидели необходимости в постпреде при НАТО

Источники в российских дипломатических кругах заявили «Известиям» об отсутствии планов по увеличению представительства страны в НАТО. Они пояснили, что в настоящее время взаимодействие с альянсом не ведется.

Представители Совета Федерации и Госдумы также подтвердили, что необходимости в назначении постоянного представителя России нет. В Госдуме ждут шагов от НАТО, ставшей инициатором разрыва сотрудничества.

В Североатлантическом альянсе рассказали о заинтересованности в диалоге с РФ. При этом отметив, что уровень российского представительства зависит от Москвы.

Отношения России и НАТО осложнились после украинского конфликта в 2014 году. Тогда альянс прекратил все практическое сотрудничество с РФ. До этого стороны взаимодействовали в различных сферах, включая антитеррористическую деятельность.

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