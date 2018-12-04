Прямой эфир

В России не увидели необходимости в постпреде при НАТО

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/w80
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Источники в российских дипломатических кругах заявили «Известиям» об отсутствии планов по увеличению представительства страны в НАТО. Они пояснили, что в настоящее время взаимодействие с альянсом не ведется.

НАТО снова надо: военный блок рассчитывает на диалог с Россией
Североатлантический альянс заинтересован в восстановлении сотрудничества с Москвой, но не готов отказаться от политики сдерживания

Представители Совета Федерации и Госдумы также подтвердили, что необходимости в назначении постоянного представителя России нет. В Госдуме ждут шагов от НАТО, ставшей инициатором разрыва сотрудничества.

В Североатлантическом альянсе рассказали о заинтересованности в диалоге с РФ. При этом отметив, что уровень российского представительства зависит от Москвы.

Отношения России и НАТО осложнились после украинского конфликта в 2014 году. Тогда альянс прекратил все практическое сотрудничество с РФ. До этого стороны взаимодействовали в различных сферах, включая антитеррористическую деятельность.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 5 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский сенатор призвал ввести в Черное море корабли НАТО
Минобороны предупредило о сборе войск НАТО у границ РФ под видом учений

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017